В Петербурге опечатали 20 помещений из-за нарушений противоэпидемических требований

За три недели на 294 объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

С 11 июня сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Роспотребнадзором проверили 1564 объекта торговли, общепита и предоставления услуг. Так, на 294 объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Смольного.

Во многих помещениях отсутствовал QR-код, не было журналов дезинфекции, термометрии, санитайзеров и разметки социальной дистанции. Также были оштрафованы 47 человек за курение кальяна и отсутствие средств индивидуальной защиты.

За время проверок сотрудники Роспотребнадзора составили 23 протокола о временном запрете деятельности, а также опечатали 20 помещений (торговые центры, кальянные, кинозалы и объекты общепита).

Ранее мы писали, что из-за нарушения антиковидных требований опечатали торговый центр.

Фото: gov.spb.ru