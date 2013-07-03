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В Петербурге опечатали 20 помещений из-за нарушений противоэпидемических требований
Сегодня, 20:11
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В Петербурге опечатали 20 помещений из-за нарушений противоэпидемических требований

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За три недели на 294 объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

С 11 июня сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с Роспотребнадзором проверили 1564 объекта торговли, общепита и предоставления услуг. Так, на 294 объектах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Смольного. 

Во многих помещениях отсутствовал QR-код, не было журналов дезинфекции, термометрии, санитайзеров и разметки социальной дистанции. Также были оштрафованы 47 человек за курение кальяна и отсутствие средств индивидуальной защиты. 

За время проверок сотрудники Роспотребнадзора составили 23 протокола о временном запрете деятельности, а также опечатали 20 помещений (торговые центры, кальянные, кинозалы и объекты общепита).

Ранее мы писали, что из-за нарушения антиковидных требований опечатали торговый центр.

Фото: gov.spb.ru

Теги: противоэпидемические требования, рейды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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