  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за нарушения антиковидных требований опечатали торговый центр
Сегодня, 17:07
112
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из-за нарушения антиковидных требований опечатали торговый центр

0 0

Какой именно ТЦ — не сообщается.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с полицией и Роспотребнадзором продолжили проверки по соблюдению антиковидных мер. С 21 по 25 июня они прошли в 479 организациях. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

В большинстве случаев требования соблюдались, однако на 80 объектах нарушения все же нашли. Среди них — курение кальяна, нежелание надевать маску. В отношении 19 граждан составили протоколы об административном правонарушении. Деятельного одного торгового центра, двух кальянных и одного бара-караоке временно приостановили. 

Мероприятия проводятся для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. 

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: антикоронавирусные меры, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии