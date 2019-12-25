Из-за нарушения антиковидных требований опечатали торговый центр

Какой именно ТЦ — не сообщается.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с полицией и Роспотребнадзором продолжили проверки по соблюдению антиковидных мер. С 21 по 25 июня они прошли в 479 организациях. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

В большинстве случаев требования соблюдались, однако на 80 объектах нарушения все же нашли. Среди них — курение кальяна, нежелание надевать маску. В отношении 19 граждан составили протоколы об административном правонарушении. Деятельного одного торгового центра, двух кальянных и одного бара-караоке временно приостановили.

Мероприятия проводятся для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Фото: пресс-служба ККИ