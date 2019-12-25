Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 4 августа

Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал новый график патрулирования улиц. Рейды будут проходить с 2 по 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Специалисты будут выявлять правонарушителей по ч. 5 ст. 12.16. КоАП РФ с 26.07.2021-28.07.2021 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и эвакуировать припаркованные не по правилам автомобили.

Напомним, что с 1 июля автомобилисты Петербурга также могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Петербуржцы смогут оплатить стоянку с помощью банкоматов или мобильного приложения.

Фото: Piter.tv