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Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 4 августа
Сегодня, 15:21
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Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 4 августа

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Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал новый график патрулирования улиц. Рейды будут проходить с 2 по 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Просим водителей автотранспорта обращать внимание на дорожные знаки в месте планируемой парковки. 

пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Специалисты будут выявлять правонарушителей по ч. 5 ст. 12.16. КоАП РФ с 26.07.2021-28.07.2021 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и эвакуировать припаркованные не по правилам автомобили. 

Напомним, что с 1 июля автомобилисты Петербурга также могут воспользоваться новыми способами оплаты парковки. Петербуржцы смогут оплатить стоянку с помощью банкоматов или мобильного приложения. 

Фото: Piter.tv

Теги: график патрулирования, комтранс, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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