Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 14 июля

Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

В понедельник, 12 июля, у представителей комитета по транспорту начались новые рейды улиц Петербурга, в ходе которых будут выявлены любители парковки с нарушениями. Смольный опубликовал график рейдов, а в комитете посоветовали горожанам внимательнее смотреть на дорожные знаки, чтобы не попасться на нарушении.

Так, в понедельник эвакуировать нарушителей будут с Большого проспекта Петроградской стороны, Лиговского проспекта и Гончарной улицы, а также с Бухарестской улицы, проспекта Славы, Хасанской улицы и так далее.

Ранее мы писали, что комитет по транспорту опубликовал график патрулирования улиц по выявлению нарушений правил парковки.

Фото: Смольный, Piter.tv