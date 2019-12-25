С 8 по 11 июля сотрудники парковочной инспекции начнут дорожные рейды.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте комитет по транспорту опубликовал график патрулирования улиц по выявлению нарушений правил парковки на ближайщие четыре дня.

Если вы неправильно припаркуетесь под знаками 3.27 "Остановка запрещена", 3.28 "Стоянка запрещена", ваш автомобиль заберут на штраф-стоянку. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

На днях стало известно о том, что отныне нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически. По городу запустили тестовый автомобиль, оборудованный двумя камерами и монитором.

С 29 июня сотрудники комитета по транспорту выявили 2184 нарушения правил парковки в центре Петербурга и обнаружили 493 автомобиля, стоящих под запрещающими знаками. Их отправили на штрафстоянки.

Фото: Piter.tv