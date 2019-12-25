В Петербурге дополнительно появятся 68 общественных туалетов

Их установят в парках, у станций метро и в общественных местах.

В Петербурге появились 68 дополнительных общественных туалетов. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отреагировал на обращения жителей, сообщила пресс-служба предприятия.

Туалеты расположены в парковых зонах, около станций метро и в общественных местах. Так, например, 24 из них будут модульными и появятся в Александровском парке, у станций "Фрунзенская", "Удельная", "Купчино", "Ломоносовская". Всего в городе доступны 147 стационарных туалетов, 47 модульных и 8 передвижных санитарно-гигиенических комплексов.

Открыть объекты удалось сокращения нецелевых затрат "Водоканала", операционных затрат и повышения эффективности работы предприятия.

На предприятии напомнили, что благодаря этому стало также возможным восстановление городских фонтанов. Среди них ― фонтан "Слава", фонтан в сквере Николая Ивасюка и так далее.

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