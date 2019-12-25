В сквере Николая Ивасюка в Шушарах снова заработал фонтан

Объект восстановили за два месяца.

В среду, 29 июля, в Шушарах заработал фонтан в сквере Николая Ивасюка. В течение трех предыдущих лет объект работал с перерывами, поэтому губернатор Александр Беглов поручил городскому "Водоканалу" обновить фонтан.

На ремонт объекта ушло два месяца, рабочие восстановили инженерные сети фонтана, гидроизоляцию и облицовку чаши, а также обновили коллекторы, насадки и светильники. Известно, что на скудно работающие фонтан жаловались местные жители. По словам губернатора, властям пришлось долго искать владельца объекта, в итоге фонтан признали бесхозным и взяли под крыло города. В дальнейшем в сквере планируется еще и полноценное благоустройство.

Утвержден график работы светомузыкальных фонтанов в Петербурге.

Фото: Пушкин - Царское Село | Павловск / "ВКонтакте"