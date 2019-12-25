Утвержден график работы светомузыкальных фонтанов в Петербурге

Фонтаны с утра до вечера работают в статичном режиме, а шоу проходят в определенные часы.

Фонтаны и фонтанные комплексы Петербурга, находящиеся в ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", заработали 29 июня. При этом самыми популярными в городе являются светомузыкальные фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фонтаны с утра до вечера работают в статичном режиме, а шоу проходят в определенные часы. Фонтанный комплекс на площади Ленина (Финляндский вокзал) работает с 10:00 до 23:00, светомузыкальные шоу будут проходить 12:00 и 21:40 по будним дням и в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40 – в выходные и праздники.

Фонтан в сквере на Торговой площади в Петергофе устраивает шоу в начале каждого часа начиная с 11:00 и до 22:00. Шоу проходят в одинаковое время и в будни, и в выходные.

Светомузыкальный фонтан в Кронштадте (в сквере у Гостиного двора) показывает светомузыкальные изыски в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00 по будням и в 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 20:00 и 21:00 – в выходные и праздники.

Продолжительность светомузыкальных фонтанных шоу составляет 20-25 минут, в Петергофе светомузыкальный режим включается на 5 минут.

Фонтан "Слава" в парке Победы открыли после ремонта.

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