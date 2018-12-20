В Московском парке Победы отреставрировали фонтан "Слава"

Его включили впервые за 11 лет.

В Московском парке Победы завершилась реставрация фонтана "Слава". Его включили впервые за 11 лет. Известно, что специалистам пришлось практически заново возводить фонтан.

Напомним, что фундамент для будущего фонтана "Слава" заложили вместе с парком Победы 7 октября 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне. Он начал работать в 1949 году, лишь в 2009-м году стал непригодным. Реставрация фонтана началась 30 декабря 2019 года, к 9 мая работы были досрочно прекращены. Торжественное открытие состоялось сегодня, 28 июня. Дата совпала с открытием парков для посетителей после послабления мер, введённых из-за коронавируса.

Ранее мы сообщили, что В Петербурге обсудят ремонт "Политехнической" и "Парка Победы".

Фото: "Московский парк Победы" / ВКонтакте