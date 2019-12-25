Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в Петербурге обсудят ремонт "Политехнической" и "Парка Победы". Об этом сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре.
Известно, что на станции "Парк Победы" намерены заменить эскалаторы. А на станции метро "Политехническая" планируют реконструировать вестибюль.
Кроме того, в ведомстве рассмотрят проект многоквартирного дома со встроенным гаражом от заказчика ДЦ "Оккервиль".
Ранее мы сообщали о том, что общежитие СПбГУ в Петергофе ждет ремонт.
Фото:Piter.TV
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