Общежитие СПбГУ в Петергофе ждет ремонт

Здание было построено в 1978-м году.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект капитального ремонта в общежитии СПбГУ в Петродворцовом районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Капитальному ремонту подлежит здание на Ботанической улице, 66, корпус 2, литера А. 14-этажный объект был построен в 1978-м году и находится в неудовлетворительном состоянии. Отделки фасадов, цокольные плиты разрушаются, также проржавели дверные металлические заполнения.

Планируется, что в здании отделают и покрасят фасады из керамической плитки, проведут утепление, восстановят заложенные проемы и заменят водосточные трубы. При этом архитектурное решение фасада должно быть сохранено.

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах планируют построить общежитие СПбГУ.

Фото: социальные сети