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В Петербурге доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 19%
Сегодня, 22:04
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В Петербурге доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 19%

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Неинвазивную искусственную вентиляцию легких, посредством кислородной маски, получают 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких, через интубацию трахеи - 193 пациента. 

Как стало известно вечером 17 июля, в субботу, доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах Петербурга составляет около 19%. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

По данным комитета, неинвазивную искусственную вентиляцию легких, посредством кислородной маски, получают 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких, через интубацию трахеи - 193 пациента. 

Недавно Piter.tv сообщал, что общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Петербурге достигло 501,7 тыс. человек. Суточный прирост зараженных на сегодня составил 1 957 человек, что вдвое меньше, чем в столице. Всего в Москве переболели СOVID-19 1,5 млн человек. 

Ранее мы писали, что биолог сообщил о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация в стационары петербурга, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Происшествия, Лента новостей,

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