В Петербурге доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 19%

Неинвазивную искусственную вентиляцию легких, посредством кислородной маски, получают 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких, через интубацию трахеи - 193 пациента.

Как стало известно вечером 17 июля, в субботу, доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах Петербурга составляет около 19%. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

По данным комитета, неинвазивную искусственную вентиляцию легких, посредством кислородной маски, получают 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких, через интубацию трахеи - 193 пациента.

Недавно Piter.tv сообщал, что общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Петербурге достигло 501,7 тыс. человек. Суточный прирост зараженных на сегодня составил 1 957 человек, что вдвое меньше, чем в столице. Всего в Москве переболели СOVID-19 1,5 млн человек.

Ранее мы писали, что биолог сообщил о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv