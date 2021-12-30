В Петербурге цены на поддержанные автомобили упали к июню

Количество сделок по продаже авто в кредит выросла в мае — 30 %, в апреле их было — 18 %, марте — 9 %.

В мае в Петербурге средняя стоимость поддержанных автомобилей упала на 15% по сравнению с мартом. Об этом сообщили в компании "Прагматика", передают "Невские новости".

В петербургских автосалонах на б/у автомобили опустилась ниже 1 млн рублей, что на 100 тыс. меньше, чем в начале весны. Как рассказали эксперты, один из ведущих факторов — стали значительное количество машин на складах и снижение оборачиваемости по ним, неготовность клиентов покупать авто с пробегом за высокую цену, большие процентные ставки по кредитам на машины весной.

Среди петербуржцев самыми популярными марками стали Lada, KIA, Hyundai, Nissan и Renault. В марте в пятерку входил Ford, уступивший свое место Nissan.

Порядка 80% всего спроса сметилось на сегмент авто до 1 млн рублей. Количество сделок по продаже авто в кредит выросла в мае — 30 %, в апреле их было — 18 %, марте — 9 %.

В настоящее время меньше всего проблем с поставками у китайских производителей. Как пишет "Газета.Ru", в Россию продолжают ввозить автомобили Chery и Exeed. Также у дилеров можно приобрести кроссоверы Haval российской сборки. По мнению специалистов, хуже всего дела обстоят с японскими и европейскими брендами.

Ранее мы сообщали, что в здании бывшей ТЭЦ на набережной Фонтанки создадут Музей электрической эпохи. Музей будет разделен на четыре тематических блока.

Фото: Piter.tv



