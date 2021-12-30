В здании бывшей ТЭЦ на набережной Фонтанки создадут Музей электрической эпохи

Архитектурное бюро "Студия 44" представило проект Музея электрической эпохи. Его хотят создать на месте Центральной ТЭЦ на набережной реки Фонтанки.
Проект был разработан совместно с архитектурной мастерской "Витрувий и сыновья", архитектурным бюро "АРХАТАКА" и музейным бюро "Solarsense". Заказчиком выступает ТГК-1.
Из закрытого места хотят сделать общественное пространство. На территории сохранились паровые машины, водогрейные котлы, газовые турбины и другое технологическое оборудование ТЭЦ.
Четыре тематических блока музея - "Предчувствие электрической эпохи", "Зарождение электрической эпохи", "Электрический бум" и "Глобальная перспектива" - расположены, соответственно, в подвальных помещениях, в уровне пола машинного и турбинного залов, а также на вновь возводимых антресолях, связанных между собой системой лестниц и переходов.
рассказали в "Студии 44".
Экскурсионный маршрут будет завершаться на крыше, откуда откроется вид на набережную реки Фонтанки.
В 1898 году на этом месте появилась электростанция "Бельгийского Анонимного общества электрического освещения. В 1924 году она по факту стала первой ТЭЦ в России. В 2017 году ее вывели из эксплуатации.
Фото: Студия 44
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