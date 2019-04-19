В Петербурге будут судить медсестру за привязывание ребенка к стулу

Также женщина подозревается в применении насилия к трехлетнему мальчику, который поступил в стационар из детдом.

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга пройдет рассмотрение дела о жестоком обращении с трехлетним ребенком. В качестве обвиняемой выступает медсестра детской инфекционной больницы №3, которая привязала малыша колготками к стулу для кормления. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Известно, что мальчик поступил в стационар из детского дома - его родители лишены родительских прав. Помимо неприемлемого действия, женщина также могла применять к пациенту физическое насилие.

Напомним, что одна из свидетельниц эпизода с привязыванием ребенка к стулу, стулом, которая находилась в учреждении со своими детьми, сняла шокирующие кадры на видео. Позже они вызвали волну возмущения в соцсетях.

Как заявляла уполномоченный по правам по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, гарантировать безопасность мленьких детей в стационарах не всегда возможно в связи с существующими нормативами - на 40 детей приходится лишь 1,5 ставки профессионального воспитателя.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура заинтересовалась ДТП с детской коляской на улице Карпинского.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина