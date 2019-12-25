Омбудсмен Петербурга объяснила, зачем ребенка в больнице привязали к стулу

По словам Анны Митяниной, ребенка привязали, чтобы он не получил травмы.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала ситуацию с ребенком, которого колготками привязали к стульчику для кормления в одной из инфекционных больниц города. Омбудсмен опубликовала пост на своей странице в "ВКонтакте" 15-го сентября.

Ранее в Интернете появилось видео с издевательствами над ребенком. Их засняла женщина, которая находилась в этом же учреждении со своим ребенком. Мальчик является сиротой и проживает в детском доме. Ребенку предстоит лечение в стационаре до конца 2020-го года.

Митянина рассказала о том, что по действующим нормативам в штате больницы 1,5 ставки воспитателя на 40 детей. В связи с этим за ребятами в основном следит медсестра.

В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке. Анна Митянина, детский омбудсмен в Петербурге.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что есть необходимость в том, чтобы с детьми-сиротами на время лечения находились работники детских домов. Для этого нужно разработать порядок взаимодействия медучреждений с коммерческими и общественными организациями. Кроме того, нужно изменить действующие нормативы штатной численности специалистов педагогического профиля на отделениях медицинских стационаров.



На данный момент ребенку ничего не угрожает. Вместе с ним находится воспитатель. СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".



Фото: ВКонтакте / Анна Митянина