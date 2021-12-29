В Петербурге более 160 тыс. горожан сидят на больничном с признаками ОРВИ

Общее количество амбулаторных пациентов с подтверждённым коронавирусом составляет сегодня более 70 тысяч

С признаками ОРВМ отправились более 160 тыс. петербуржцев на самоизоляцию. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как рассказал Лисовец, общее количество амбулаторных пациентов с подтверждённым коронавирусом составляет сегодня более 70 тысяч, а всего на дому с признаками ОРВИ находятся более 160 тысяч человек. Лисовец подчеркнул, что сейчас главная проблема в медучреждениях — кадровая.

Ранее Лисовец рассказал, что проверяют медорганизации на применение запрещенного вещества при рентгене.

Фото: Piter.tv

