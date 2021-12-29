Лисовец рассказал, что проверяют медорганизации на применение запрещенного вещества при рентгене

Комитет потребовал все медорганизации, где проводят подобные процедуры, не допускать использования веществ, не разрешенных к медицинскому применению.

В пятницу, 28 января, стало известно, что комздрав Петербурга установил перечень медицинских организаций, где могли использовать запрещенный препарат при рентгеноскопических исследованиях. Об этом рассказал председатель комитета Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, на сегодняшний день установлены все пациенты, которым 24-25 января этого года выполнялись рентгеноскопические исследования в КДЦ №1. Он добавил, что "просят всех этих пациентов обратиться в центр для обследования". Всех пациентов обзвонили с целью выяснения их состояния и при необходимости оказания медпомощи. Для работы привлечены врачи-токсикологи из федеральных и городских учреждений здравоохранения.

Комитет потребовал все медорганизации, где проводят подобные процедуры, не допускать использования веществ, не разрешенных к медицинскому применению.

Главам администраций районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария. сообщил Дмитрий Лисовец

Ранее к работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров.

Фото: Piter.tv