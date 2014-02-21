В Петербурге более 11,5 тыс. горожан оштрафовали за нарушение антиковидных ограничений

С 28 апреля 2020 года по 26 мая этого года штрафы выписали 11 522 петербуржцам на сумму 45 909 00 рублей.

В Петербурге за несоблюдение ковидных ограничений оштрафовали более 11,5 тыс. горожан. Об этом в четверг, 26 мая, рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С 28 апреля 2020 года по 26 мая этого года штрафы выписали 11 522 петербуржцам на сумму 45 909 00 рублей. В комитете отметили, что имеют в виду все нарушения 121 Постановления по статье 8.6.1 Закона "Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге", согласно которой полагается штраф за игнорирование правил самоизоляции.

Напомним, что в Петербурге могут ввести частичную "ковидную амнистию". Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей. Добавим, что в Москве компенсируют гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований ковидных ограничений. Те, что уже назначены, но не оплачены, — прекратят взыскивать.

Ранее Piter.tv писал, что с 27 мая в Петербурге отменят ношение масок. Также с 27 мая использование масок в Петербурге носит рекомендательный характер. Иные ограничения продлеваются по 1 июля.

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