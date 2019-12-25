Также отменяется ограничение по максимально допустимой численности посетителей массовых мероприятий.

С 27 мая в Петербурге отменяется ограничение по максимально допустимой численности посетителей массовых мероприятий. Данное постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

На основании предписания Главного санитарного врача по городу, с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для массовых мероприятий.

Также с 27 мая использование масок в Петербурге носит рекомендательный характер. При этом организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями.

Иные ограничения продлеваются по 1 июля.

Ранее стало известно, что в связи с празднованием Дня города работа автобусов будет продлена.

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