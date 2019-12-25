  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В связи с празднованием Дня города работа автобусов будет продлена
Сегодня, 10:05
123
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В связи с празднованием Дня города работа автобусов будет продлена

0 0

Будет продлена работа автобусов по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города,  в ночь с 28 на 29 мая работа  некоторых автобусов будет продлена. Автобусы помогут пассажирам добраться домой от  станций метро, работа которых будет также продлена. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Будет продлена работа автобусов по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Также уточняется, что с 22:00 28 мая до окончания движения  автобусы № 7 и № 24 будут следовать по Благовещенскому мосту (вместо Дворцового моста).

Фото: Пассажиравтотранс

 

Теги: автобусы, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии