В связи с празднованием Дня города работа автобусов будет продлена

Будет продлена работа автобусов по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, в ночь с 28 на 29 мая работа некоторых автобусов будет продлена. Автобусы помогут пассажирам добраться домой от станций метро, работа которых будет также продлена. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Будет продлена работа автобусов по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Также уточняется, что с 22:00 28 мая до окончания движения автобусы № 7 и № 24 будут следовать по Благовещенскому мосту (вместо Дворцового моста).

Фото: Пассажиравтотранс