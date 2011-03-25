В Петербурге арестовали экс-главу администрации Калининского района Ивана Громова

Чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы администрации Калининского района Ивана Громова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4 ст.159 УК РФ). Зафиксировано 8 эпизодов. Об этом 7 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В понедельник, 6 декабря, Иван Громов покинул пост главы администрации Калининского района. Позже его и вовсе задержали. Чиновника подозревают в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, такую сумму денег Громов присвоил, когда занимал пост главы Комитета по информатизации.

Теперь должность главы администрации Калининского района временно занимает Владимир Ростовский.

Фото: пресс-служба Смольного