В Петербурге арестовали бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей

Бизнесмен останется в СИЗО до 23 декабря этого года.

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу до 23 декабря этого года бизнесмена Александра Ебралидзе, ранее задержанного по делу о пропаже 3 млрд рублей. Об этом 26 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Эльдару Дыгову 2 млрд 917 млн рублей, хранящихся в "Констанс-Банке".

Три адвоката Ебралидзе просили в удовлетворении ходатайства просто отказать, поясняя, что оно основывается только на показаниях Эльдара Дыгова, который оговаривает Ебралидзе, чтобы уменьшить свою роль. Было приобщено множество благодарностей и положительных характеристик, в том числе от настоятелей церквей и монастырей. объединенная пресс-служба судов Петербурга

В среду, 24 ноября, в ходе обыска в кабинете бизнесмена правоохранители также обнаружили электронную переписку, указывающую на осведомленность Ебралидзе об организации заказных убийств. В этот же день бизнесмена задержали. Вменяемое он не признал, от дачи показаний отказался.

Напомним, В 2016 году Агентство по страхованию вкладов недосчиталось в Констанс-Банке, основным владельцем которого был бизнесмен, 3 млрд рублей. Ебралидзе же подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег.

Также арестовали и экс-главу "Констанс-Банка" Эльдара Дыгова.

Видео: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга