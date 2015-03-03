В Петербурге задержали бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей

В 2016 году Агентство по страхованию вкладов недосчиталось в Констанс-Банке, основным владельцем которого был бизнесмен, 3 млрд рублей.

Днем 24 ноября оперативники Службы экономической безопасности ФСБ задержали бизнесмена Александра Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что сотрудники "встретили" бизнесмена на одной из городских улиц. В этот же момент в его офисах и квартирах проходили обыски.

По предварительной информации, причиной задержания и обысков стало уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ранее возбужденное в Петербурге. В 2016 году Агентство по страхованию вкладов недосчиталось в Констанс-Банке, основным владельцем которого был бизнесмен, 3 млрд рублей. Ебралидзе же подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег.

Ранее мы писали, что имущество бизнесмена продадут, чтобы погасить большой долг перед банком "Санкт-Петербург". Ебралидзе взял кредит в банке в 2011 году. Согласно договору, банк дал заем в размере 300 миллионов рублей до 16 января 2020 года.

Фото: Piter.TV