Имущество бизнесмена Ебралидзе продадут, чтобы погасить большой долг перед банком

Суд установил, что бизнесмен взял кредит, обязательства по возврату которого не выполнил.

В четверг, 8 апреля, Куйбышевский районный суд вынес вердикт по иск банка "Санкт-Петербург" к бизнесмену Александру Ебралидзе. Организация требует взыскать многомиллионный долг по кредиту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что бизнесмен взял кредит в банке в 2011 году. Согласно договору, банк дал заем в размере 300 миллионов рублей до 16 января 2020 года. Все это время предприниматель должен был выплачивать 11,75% годовых. Позже ставку увеличили до 12,25%, а после и вовсе до 15%. Мужчина не исполнял обязательства по возврату, а на момент подачи иска задолженность составила 324 миллиона 737 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что стороны заключили договор об ипотеке, по которому Ебралидзе передал банку недвижимость, на которую и было обращено взыскание. Банк потребовал взыскать четырёхэтажный жилой дом, начальная стоимость которого составляла более 108 млн рублей, и шесть земельных участков.

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Фото: Piter.TV