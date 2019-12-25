Герман Греф представил новый флагманский продукт – подписку СберПрайм +

Сбер запустил флагманскую подписку СберПрайм+ с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, выгодную СберКарту Прайм и самые популярные сервисы экосистемы. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Подписки – актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. В подписку СберПрайм+ входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги.
Герман Греф
Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц и позволяет экономить около 5 тысяч рублей ежемесячно.
СберКарта Прайм и финансовые сервисы:
- повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и се такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет);
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
- выгодный курс обмена валют;
Нефинансовые сервисы:
- подписка "Оптимум" Okko (80 тысяч фильмов);
- вся медиатека СберЗвука (45 млн треков);
- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);
- скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;
- скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);
- скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;
- бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;
- бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;
- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).
Приобрести подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого клиенты могут зайти на любые сервисы Сбера, предусмотренные подпиской, по-своему Сбер ID (привязан к номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.
С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.
Фото: пресс-служба Сбербанка
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