Герман Греф представил новый флагманский продукт – подписку СберПрайм +

Подписка стоит 399 рублей в месяц и позволяет экономить около 5 тысяч рублей ежемесячно.

Сбер запустил флагманскую подписку СберПрайм+ с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, выгодную СберКарту Прайм и самые популярные сервисы экосистемы. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Подписки – актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. В подписку СберПрайм+ входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги. Герман Греф

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц и позволяет экономить около 5 тысяч рублей ежемесячно.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

- повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и се такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет);

- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

- выгодный курс обмена валют;

Нефинансовые сервисы:

- подписка "Оптимум" Okko (80 тысяч фильмов);

- вся медиатека СберЗвука (45 млн треков);

- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);

- скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

- скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

- скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

- бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

- бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Приобрести подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого клиенты могут зайти на любые сервисы Сбера, предусмотренные подпиской, по-своему Сбер ID (привязан к номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдет в сервис по Сбер ID.

С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.

Фото: пресс-служба Сбербанка