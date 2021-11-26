Суд арестовал экс-главу "Констанс-Банка" Дыгова по делу о пропаже 3 млрд рублей

Бизнесмен останется в СИЗО до 23 декабря этого года.

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу до 23 декабря этого года бизнесмена Эльдара Дыгова, ранее задержанного по делу бизнесмена Александра Ебралидзе. Об этом 26 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Эльдар Дыгов ранее занимал должность председателя правления "Констанс-Банка". Выяснилось, что Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Эльдару Дыгову 2 млрд 917 млн рублей, хранящихся в "Констанс-Банке".

В среду, 24 ноября, в квартиру Дыгова нагрянули с обысками. Бизнесмен попытался скрыться, однако его задержали, после чего доставили к следователю. Однако обвинение ему не предъявили, но вменяемое деяние он признал полностью.

На днях также задержали и Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей. В 2016 году Агентство по страхованию вкладов недосчиталось в Констанс-Банке, основным владельцем которого был бизнесмен, 3 млрд рублей. Ебралидзе же подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег.

Видео: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга