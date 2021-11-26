Суд арестовал экс-главу "Констанс-Банка" Дыгова по делу о пропаже 3 млрд рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу до 23 декабря этого года бизнесмена Эльдара Дыгова, ранее задержанного по делу бизнесмена Александра Ебралидзе. Об этом 26 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Эльдар Дыгов ранее занимал должность председателя правления "Констанс-Банка". Выяснилось, что Ебралидзе в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016 года организовал незаконное присвоение вверенных Эльдару Дыгову 2 млрд 917 млн рублей, хранящихся в "Констанс-Банке".
В среду, 24 ноября, в квартиру Дыгова нагрянули с обысками. Бизнесмен попытался скрыться, однако его задержали, после чего доставили к следователю. Однако обвинение ему не предъявили, но вменяемое деяние он признал полностью.
На днях также задержали и Ебралидзе по делу о пропаже 3 млрд рублей. В 2016 году Агентство по страхованию вкладов недосчиталось в Констанс-Банке, основным владельцем которого был бизнесмен, 3 млрд рублей. Ебралидзе же подал заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности причастных к пропаже денег.
Видео: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга
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