Смольный начал искать новых перевозчиков для работы после транспортной реформы

В самой крупной закупке от перевозчика потребуется 358 автобусов.

Комитет по государственному заказу Петербурга опубликовал пять госзакупок в рамках перехода на новую транспортную маршрутную сеть. Вторые пять появятся еще через два дня, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Всего будет 10 конкурсов. Речь идет о выборе перевозчиков, которые будут обслуживать пассажиров с июля 2022-го года. Контракт будет заключен до 2028-го года. На данный момент самую крупную закупки оценили в 18 млн рублей. Сообщается, что самая крупная закупка потребует от перевозчика сразу 358 автобусов, а самая маленькая — 7 автобусов.

Напомним, с 15 июля 2022 года в Петербурге будут работать 459 автобусных маршрутов. Из них 110 будет обслуживать ГУП "Пассажиравтотранс". 254 нынешних маршрута и 95 новых выставят на конкурс. Маршруты разделят на 20 закупок по территориальному признаку. Кроме того, продолжат работу 47 троллейбусных и 43 трамвайных маршрута.

Фото: Piter.TV