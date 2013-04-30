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С июля 2022 году ликвидируют 222 направления маршруток
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

С июля 2022 году ликвидируют 222 направления маршруток

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На обслуживание 350 из 460 маршрутов будет объявлен конкурс.

В результате транспортной реформы закроются 222 "коммерческих" маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 15 июля 2022 года в Петербурге будут работать 459 автобусных маршрутов. Из них 110 будет обслуживать ГУП "Пассажиравтотранс". 254 нынешних маршрута и 95 новых выставят на конкурс, в нем смогут участвовать другие перевозчики. Кроме того, продолжат работу 47 троллейбусных и 43 трамвайных маршрута. 

Гражданам напоминают, что маршрутки заменят на автобусы. В них можно будет пользоваться льготами. В 2022 году в городе будут работать почти 3 тыс. новых автобусов, а позже начнут обновлять трамвайный и троллейбусный парк.

Несмотря на то, что из-за изменения транспортной модели городу потребуется значительно большее количество водителей, нехватки кадров не ожидают.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, маршрутка, транспортная реформа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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