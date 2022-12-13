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В Петербурге 9 января обещают ухудшение погодных условий
Сегодня, 13:12
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В Петербурге 9 января обещают ухудшение погодных условий

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Завтра будет задувать ветер.

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

По словам синоптиков, в понедельник в регионе разгуляется ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. 

Сегодня днем осадков не будет. Столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Подует  северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо падать и составит 769 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс предупреждает, погода в петербурге, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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