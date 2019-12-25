В Петербурге 9 сентября зафиксировано самое низкое атмосферное давление за 20 лет

Речь идет о самых низких показателях для данного сентябрьского дня.

В среду, 9 сентября, атмосферное давление в Петербурге может побить двадцатилетний рекорд и упасть до 752 мм ртутного столба. Такой прогноз дает сервис Яндекс.Погода, накануне резкое падение атмосферного давления пообещали и другие городские специалисты.

Самое низкое значение давления сервис ожидает примерно к 21.00. Около девяти утра давление по данным "Яндекса" составило 753 мм рт.ст, а в течение дня будут переминаться с 754 мм на 755 мм рт.ст. Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" дали немного другой прогноз: к девяти утра по их оценкам давление достигло только 754,6 мм ртутного столба.

Отметим, что данные "Яндекса" немного изменчивы и при обновлении страницы показывают попеременно 752 и 753 мм рт.ст. на упомянутые промежутки дня.

Также мы писали, что в среду под влиянием циклона в Петербурге продолжат идти дожди.

Фото: скриншот Яндекс.Погода