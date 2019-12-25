  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду под влиянием циклона в Петербурге продолжат идти дожди
Сегодня, 8:03
127
Alena_Zinovieva

В среду под влиянием циклона в Петербурге продолжат идти дожди

0 0

Температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.

В среду, 9 сентября, основную роль в формировании климатических условий в Петербурге продолжит играть тыловая часть циклона, кружащего над востоком Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами вызовет небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге к концу недели похолодает до +15.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии