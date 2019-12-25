В среду под влиянием циклона в Петербурге продолжат идти дожди

Температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.

В среду, 9 сентября, основную роль в формировании климатических условий в Петербурге продолжит играть тыловая часть циклона, кружащего над востоком Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами вызовет небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге к концу недели похолодает до +15.

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