В Петербурге 94 автобусных маршрута перейдут на новую модель с 1 июня

Порядка 700 автобусов на газомоторном топливе заменят коммерческие маршрутки.

Более 30 маршруток исчезнут с улиц Петербурга с 1 июня в рамках транспортной реформы. На их маршруты выйдут большие автобусы, передают 23 мая в пресс-службе "Организатора перевозок".

Порядка 700 автобусов на газомоторном топливе заменят коммерческие маршрутки. Так социальный транспорт заменит маршрутки: К-15, К-28к, К-32, К-40, К-44, К-52, К-53А, К-66, К-68А и др.

Напомним, что на первом этапе (1 апреля) маршрутки исчезли с 33 направлений. Третий (заключительный) этап начнётся 15 июля. И уже после этого коммерческие маршруты прекратят существование в Северной столице.

Какой будет жизнь без маршруток: репортаж Piter.TV. Транспортная реформа в Петербурге действует с 1 апреля: в городе уже курсирует комфортный и экологичный транспорт.

Фото: piter.tv

