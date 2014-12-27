С 1 июня в Петербурге отменят еще более 30 маршруток

На смену маршруткам придут социальные автобусы.

Транспортная реформа в Петербурге с началом лета вступит во второй этап. Из города исчезнут ещё более трёх десятков коммерческих маршруток.

На смену маршруткам придут социальные автобусы. Часть из ликвидируемых маршруток уже дублируют троллейбусы, трамваи и автобусы. Информацию об изменениях внесли в сервис "Яндекс.Карты". Там можно ввести номер маршрутки и уточнить, подлежит ли она отмене и чем её предлагают заменить.

На первом этапе (1 апреля) маршрутки исчезли с 33 направлений. Третий (заключительный) этап начнётся 15 июля. И уже после этого коммерческие маршруты прекратят существование в Северной столице.

Фото: Piter.tv