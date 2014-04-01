Какой будет жизнь без маршруток: репортаж Piter.TV

Транспортная реформа в Петербурге действует с 1 апреля: в городе уже курсирует комфортный и экологичный транспорт.

В Петербурге запустили новую модель транспортного обслуживания: социальный траснпорт заменит маршрутки. С 1 апреля в рамках первого этапа введено более 20 маршрутов, уже на дороги выехали 864 автобуса. Разработаны совершенно новые пути следования, например, № 211Э от Зеленогорска до ст.метро "Черная речка".

На сегодня чуть больше десятка коммерческих маршрутов с полным сохранением трассы были заменены социальными автобусами. Оплата проезда может быть осуществлена всеми видами проездных документов, включая льготными, всеми видами кредитных карт, а также разовыми билетами, которые сегодня продаются в кассах метрополитена. Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту

Изменения маршрутов отмечены на станциях метрополитена, остановках города и на сайте Комитета по транспорту. Среди нововведений: оплату проезда водителю или кондуктору в отдельных автобусах отменили в целях безопасности.

На маршрутах государственных перевозчиков "Горэлектротранс" и "Пассажиравтотранс", где пассажиро напряженные маршруты, кондукторная система сохраняется. Безкондукторная система введена на тех маршуртах, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту

Современные автобусы работают на сжиженном природном газе, они оснащены USB зарядками, кондиционерами. Для владельцев карты "Подорожник" ввели новый тариф "60 минут" – третья и следующие поездки в течение часа бесплатны.

Вопрос штрафов будем серьезно разбираться в комиссии, пока штраф составляет 500 рублей. Однако штраф будет увеличен, чтобы оплата проезда всегда происходила. Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

К 15 июля 2022 года полностью исчезнут маршрутки, и в городе появится более 1200 социальных маршрутов. Исходя из пожеланий граждан, строительства соцобъектов и жилых домов транспортную сеть будут модернизировать.

Видео, фото: Piter.TV