В Петербурге 8 января простятся с мастером портрета Валерием Плотниковым

Названа дата прощания с легендарным фотографом культуры СССР.

В Санкт-Петербурге 8 января состоится прощание с фотохудожником Валерием Плотниковым, скончавшимся 2 января. Прощание и отпевание назначены на 8 января в 13:00. Церемония пройдет в Церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, расположенной по адресу Моховая улица, дом 48.

Валерий Плотников ушел из жизни 2 января. Он получил широкое признание как один из ведущих отечественных фотохудожников и считался мастером портретной фотографии.

В разные годы в объектив Плотникова попадали известные деятели культуры и искусства. Среди них Владимир Высоцкий, Аркадий Райкин, Алла Пугачева, Анастасия Вертинская, Борис Эйфман и другие.

Фотографии Валерия Плотникова публиковались на обложках журнала "Советский экран" и стали визуальными символами своей эпохи.

