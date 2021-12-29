В Петербурге 73 ребенка лечатся от коронавируса в больнице им. Филатова

Четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 13 января, стало известно, что у 73 детей диагностировали коронавирусную инфекцию в детской многопрофильной больнице № 5 им. Филатова. Всего учреждении проходят лечение 266 несовершеннолетних пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Так, четверо ребят находятся в тяжелом состоянии, еще 69 — в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе уточнили, что среди тяжелых пациентов — дети с серьезными сопутствующими патологиями. В большинстве случаев болезнь протекает с респираторными проявлениями, в 15% — с пневмонией.

Напомним, что за весь период пандемии коронавирус подтвердили у 64 500 несовершеннолетних петербуржцев. Из них 64% заразились ковидом в 2021 году.

Напомним, что недавно стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родителям школьников выдадут бланки на разрешение. В некоторых регионах России их уже начали раздавать. Анкеты информированного согласия будут и в городе на Неве.

Ранее в Ленобласти ковидные стационары обеспечили лекарствами на 125 млн рублей в 2021 году. В конце декабря выделили 65 млн рублей на время новогодних каникул для обеспечения препаратами больных с коронавирусом и пневмонией.

Фото: Piter.tv

