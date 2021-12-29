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В Ленобласти ковидные стационары обеспечили лекарствами на 125 млн рублей в 2021 году
Сегодня, 20:33
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В Ленобласти ковидные стационары обеспечили лекарствами на 125 млн рублей в 2021 году

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В конце декабря выделили 65 млн рублей на время новогодних каникул для обеспечения препаратами больных с коронавирусом и пневмонией.

Стало известно, что в прошлом году из бюджета Ленинградской области было выделено более 124 млн рублей на лекарства в стационары, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 января, рассказали в пресс-службе области.

В конце декабря выделили 65 млн рублей на время новогодних каникул для обеспечения препаратами больных с коронавирусом и пневмонией.

Как рассказал глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин,  речь идет о препаратах, которые используются при среднетяжелом и тяжелом течениях заболевания. Средства выделили из резервного фонда бюджета региона.

Добавим, что в декабре закупили 169 тыс. экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. На их покупку было направлено 16 млн рублей. 

Ранее за сутки коронавирус обнаружили у 1512 петербуржцев. С начала пандемии в городе ковидом заболели 867 028 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: бюджет, коронавирус, препараты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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