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За сутки коронавирус обнаружили у 1512 петербуржцев
Сегодня, 14:13
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За сутки коронавирус обнаружили у 1512 петербуржцев

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С начала пандемии в городе ковидом заболели 867 028 человек.

В Петербурге, по сравнению со вчерашним днем, увеличилось суточное число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1512 горожан (накануне – 1419 человек), выздоровели 2 576 человек и 66 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 867 028 человек, победили вирус 811 611 человек и 28 698 человек скончалось из-за коронавируса. 

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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