За сутки коронавирус обнаружили у 1512 петербуржцев

С начала пандемии в городе ковидом заболели 867 028 человек.

В Петербурге, по сравнению со вчерашним днем, увеличилось суточное число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1512 горожан (накануне – 1419 человек), выздоровели 2 576 человек и 66 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 867 028 человек, победили вирус 811 611 человек и 28 698 человек скончалось из-за коронавируса.

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. Чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.TV