В Петербурге 72 класса в 44 школах находятся на дистанционке из-за ковида и ОРВИ

Также на карантин посадили 12 групп в 10 детских садах.

В Петербурге медленно, но уверенно школьники возвращаются к очному формату обучения. В настоящее время в городе дистанционном обучении из-за коронавируса и ОРВИ находятся 72 класса в 44 школах (0,36% от общего количества классов в городе). Также в связи с распространением ОРВИ и коронавируса в городе закрыты 12 групп в 10 детских садах. Данные на 4 октября привел комитет по образованию.

Всего на дистанционный формат перешли 1703 ребенка (0,3% от общего количества обучающихся). Еще неделю назад на дистанционку перешли 106 классов в 57 школах. В городе были закрыты 13 групп в 10 детских садах.

Ранее в комитете по здравоохранению рассказали, что после начала нового учебного года в среднем в больницы города попадают 10-15 детей с ковидом.

Фото: Piter.tv