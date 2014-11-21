В Петербурге 106 классов в 57 школах ушли на дистанционку из-за ковида и ОРВИ

Всего на дистанционный формат перешли 1664 ребенка.

По данным на 27 сентября, в Петербурге 106 классов в 57 школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. В школах заболели 0,53% детей. Также в городе закрыты 13 групп в 10 детских садах. Всего на дистанционный формат перешли 1664 ребенка. Об этом Piter.tv рассказали в комитете по образованию.

На прошлой неделе из-за коронавируса и ОРВИ на дистанционку ушли 99 классов в 59 школах. В школах заболели 0,21% детей. В детских садах заболели 0,06% малышей (15 групп в 10 садах).

Ранее мы писали, что в Петербурге за неделю от коронавируса вылечились более 5 тысяч человек.

Фото: Piter.tv