В Петербурге ученики 59 школ ушли на дистанционку из-за ковида и ОРВИ

Также на карантин посадили 15 групп в 10 детсадах.

По данным на 23 сентября, в Петербурге 99 классов в 59 школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. В школах заболели 0,21% детей. В детских садах заболели 0,06% малышей (15 групп в 10 садах). Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

В понедельник, 20 сентября, в комитете по образованию сообщили, что из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на "дистанционку" отправили 67 классов в 37 школах и 18 групп в 13 детских садах.

Ранее в комитете по здравоохранению рассказали, что после начала нового учебного года в среднем в больницы города попадают 10-15 детей с ковидом.

Фото: Piter.tv