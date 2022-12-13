В Петербурге 2 апреля высота сугробов составила 20 сантиметров

Зимнюю погоду обещают Петербургу и завтра.

В Петербурге измерили высоту снежного покрова. 1 и 2 апреля она составила 20 сантиметров. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Вчера весь день шел снег, но сугробы не прибавили в высоте, добавил метеоролог. Зимнюю погоду обещают Петербургу и завтра. А потом в Северную столицу придет весна.

Александр Колесов отметил, что сугробы в это время года бывали и выше. Десять лет назад их высота составляла 22 сантиметра, а в 1959 году – 24 сантиметра. Александр Колесов призвал жителей не огорчаться из-за того, что зима в этом году задержалась в городе на целый месяц.

Ранее на Piter.tv: солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76 часов.

Фото: Piter.tv