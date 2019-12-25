В Петербурге 28 декабря запустят приложение "Парковки России"

Тестировать приложение планируется месяц.

Департамент транспорта Москвы запускает тестовую версию приложения "Парковки Москвы" – "Парковки России". С 28 декабря приложением смогут воспользоваться петербуржцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пользователям приложения будут доступны несколько часов бесплатной парковки в Петербурге, а самым активным – карты "Тройка-Подорожник". Тестировать приложение планируется месяц, после чего оно будет доступно для всех. Деньги от оплаты пойдут в городской бюджет.

Сегодня приложением "Парковки Москвы" пользуются более 125 тысяч автомобилистов с петербургскими номерами. Москвичи же зачастую предпочитают посещать культурную столице на машине. Приложение решили расширить, поскольку есть водители, которые часто бывают в обоих городах.

Напомним, с 1 декабря парковка еще на 71 улице в центре Петербурга стала платной. При этом зона платной парковки станет бесплатной в новогоднюю ночь. Ранее Piter.TV подробно рассказывал о новых правилах парковки и стоимости.

Фото: Piter.TV