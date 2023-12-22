В Петербурге 27 января ограничивали вход на четыре станции метро

Речь идет о "Крестовском острове", "Горьковской", "Невском проспекте" и об "Адмиралтейской".

Вход для пассажиров на четыре станции петербургского метро ограничивали вечером 27 января из-за увеличения пассажиропотока. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет о "Крестовском острове", "Горьковской", "Невском проспекте" и об "Адмиралтейской". Вход на эти станции был ограничен в период с 21:15 до 21:43, причиной стало увеличение пассажиропотока после салюта в честь Ленинградской Победы. С 22:05 метро работало в штатном режиме.

Помимо салюта, в Петербурге прошел концерт, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда. На мероприятии с речью выступил президент РФ Владимир Путин. В память о всех жертвах немецко-фашистских захватчиков и стойкости блокадного города глава государства объявил минуту молчания.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком