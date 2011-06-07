В Петербурге 26 августа воздух прогреется до +23 градусов

Осадков не ожидается.

В субботу, 26 августа, в Петербурге ожидается до +23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В южную часть Ленобласти атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, а на севере региона, благодаря гребню скандинавского антициклона, вероятность осадков невелика.

В Северной столице столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов, по области +18…+23 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 27 августа, будет без осадков и +20…+23 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в последние выходные этого лета будет преимущественно сухая и теплая погода.

Фото: Piter.TV