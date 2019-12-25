В Ленобласти 26 августа ожидается до +23 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

В первый выходной день в Ленинградской области станет немного теплее, при этом, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 26 августа пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточных направлений ночью 2-5 м/с, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, у водоемов местами до +14, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Петербурге в последние выходные этого лета будет преимущественно сухая и тёплая погода.

Фото: Piter.tv