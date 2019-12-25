В Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов

Опасных метеорологических явления не прогнозируются.

В понедельник, 10 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", день пройдет преимущественно без осадков. Порывы северо-западного и северного ветра составят 5-10 м/с, а воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Атмосферное давление в дневное время будет повышаться.

В Ленобласти могут пройти кратковременные дожди и грозы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в полумарафоне "Северная столица" приняли участие 5 тысяч бегунов.

Фото: Piter.TV