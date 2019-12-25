В Петербурге 10 августа ожидается облачность и до +23 градусов

В понедельник, 10 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", день пройдет преимущественно без осадков. Порывы северо-западного и северного ветра составят 5-10 м/с, а воздух прогреется до +21...+23 градусов.
Атмосферное давление в дневное время будет повышаться.
В Ленобласти могут пройти кратковременные дожди и грозы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в полумарафоне "Северная столица" приняли участие 5 тысяч бегунов.
Фото: Piter.TV
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