Жителей Ленобласти предупреждают о грозах в понедельник

В большинстве районов пройдет дождь.

В понедельник, 10 августа, синоптики предупреждают жителей Ленобласти о кратковременных дождях и грозах.

Температура воздуха ночью поднимется до +18 градусов, а днем – до +24. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться. Скорость ветра ночью достигнет 7 м/с, а в светлое время суток – 10 м/с. Пресс-служба регионального ГУ МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при непогоде. Необходимо держать безопасное расстояние от места, где слышен гром, раскаты молний и грозы.

Ранее мы писали, что в понедельник петербуржцев ожидает теплая погода без осадков.

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