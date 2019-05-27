В полумарафоне "Северная столица" поучаствовали 5 тысяч бегунов

Первый забег начался в 8:30.

В воскресное утро, 9 августа, в Петербурге начался полумарафон "Северная столица", в котором поучаствовали более 5 тысяч бегунов.

Лучших спортсменов ожидало денежное вознаграждение. Общая сумма призовых поощрений составила миллион рублей. Сообщается, что на полумарафон приехали спортсмены со свей России, чтобы пробежать дистанции на 21,1 или 10 километров в один круг по историческому центру города мимо памятников архитектуры. Те, кто добежал до финиша, получили медали, а победители – кубки, подарки от партнеров и денежные призы.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал полумарафон "Северная столица".

Фото:pixabay